Стало известно, почему в подмосковном Долгопрудном не было света

14 октября жители городского округа Долгопрудный массово жаловались на отсутствие электроэнергии. Специалисты оперативно отреагировали на ситуацию и за несколько часов устранили поломку на подстанции 110 кВ «Долгопрудная», сообщила администрация городского округа в официальном Telegram-канале .

Предварительно известно, что на подстанции «Долгопрудная» (110 кВ) произошла авария. Как следствие, была прекращена подача энергии по 10 линиям, обеспечивающим электроснабжение города. Возникли перебои в электроснабжении потребителей, подключенных в том числе к «МРЭС», «Мособлэнерго» (Красногорский филиал), «Элмонт-Энерго» и «ХРЭС».

Первые сообщения о поломке стали поступать специалистам около 18:30. К 19:20 они начали возвращать энергию потребителям.

«Мы видим ваши сообщения о том, что электроснабжение восстановлено не везде. Понимаем ваше беспокойство и благодарим, что вы остаетесь на связи и сообщаете о проблеме. Сейчас мы уточняем у оперативных бригад „Россети Московский регион“ всю необходимую информацию по каждому конкретному адресу, где свет еще не подан», — сообщили в администрации.

Оставить заявку об отсутствии энергии можно в контакт-центре «Светлая линия» по номерам: 8 (800) 220-0-220 (бесплатно) или 220 с мобильного телефона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.