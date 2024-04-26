Стало известно о модернизации коммунальной инфраструктуры Долгопрудного

сегодня в 18:11

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области». На мероприятии обсудили в том числе и план работ в Долгопрудном, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Игорь Коханый отметил, что мероприятие стало уже третьим в серии открытых трибун в формате кустовых совещаний. Здесь обсуждалась модернизация инфраструктуры в городских округах Дубна, Дмитровский, Долгопрудный, Лобня, Клин, Солнечногорск, Талдом, Химки. Встречи проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«В настоящее время в Московской области реализуется масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, основная цель которой — повышение качества и надежности оказания коммунальных услуг, снижение аварийности на объектах ЖКХ», — подчеркнул Игорь Коханый.

Заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин рассказал о модернизации в сфере теплоснабжения.

Так в Долгопрудном в 2024 году на ул. Спортивная будет реконструирована котельная. После опрессовки будет принято решение о замене 7,2 км сетей на улицах Спортивная, Первомайская, Станционная, Ленинградская, Октябрьская, Восточная.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 35 тыс. человек.

На 2025–2027 годы запланировано строительство котельной на ул. Циолковского и капремонт трех котельных на ул. Первомайская, Заводская и Театральная.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 35 тыс. человек.

В 2026 году также запланирована реконструкция сетей холодного водоснабжения, ул. Спортивная. Охват жителей — 6 тыс. человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.