Стало известно, когда кузбассовцам включат отопление

Отопительный сезон в Кузбассе может начаться раньше намеченного срока

По данным Кемеровского ЦГМС, в регионе на этой неделе прогнозируются ночные заморозки. В связи с этим жители заинтересованы в том, чтобы узнать сроки начала отопительного сезона, сообщает «Сiбдепо» .

Сибирская генерирующая компания (СГК) Кузбасса проинформировала, что, в соответствии с законом, отопление дают в том случае, если на протяжении 5 дней температура сохраняется ниже 8 градусов тепла. Тепло начнет поступать в жилые дома не позднее этого срока.

«Решение о конкретных сроках принимают муниципальные органы власти. Однако оговорка „не позднее“ дает возможность начать отопительный сезон и раньше. Но тоже по решению местных властей», — добавили в организации.

К примеру, как сообщил глава Березовского городского округа Евгений Курапов, в округе отопительный сезон начался 4 сентября. В связи с погодными условиями было принято решение подать отопление в дошкольных образовательных организациях.

В тот же день по указанию главы муниципалитета к системам отопления были подключены детские сады и школы в Топкинском муниципальном округе.

В администрации Кемерова подчеркнули, что отопление будет включено согласно условиям, установленным СГК.