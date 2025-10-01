Стало известно, какие марки авто попали в топ по эвакуации во дворах Подмосковья

За месяц инспекторским составом министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области во дворах эвакуировано порядка 70 транспортных средств, припаркованных вблизи контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

«Наши инспекторы проводят выездные обследования дворовых территорий на предмет отсутствия препятствий для движения спецтранспорта, в том числе мусоровозов и коммунальной техники. В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства. С целью повышения эффективности эвакуацию проводим не только днем, но и в ночное время», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Лидерами стали автомобили марки KIA, LADA и Hyundai. Другие участники антирейтинга: Skoda — 6, Nissan — 4, Ford — 4, Mitsubishi — 3 и Toyota — 3.

Среди муниципалитетов лидер по количеству автоэвакуаций — Ленинский округ. Здесь автомобилисты проявили особую креативность в выборе мест для стоянки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.