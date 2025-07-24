Стало известно, как устроены плоские крыши в домах Подмосковья

Плоские крыши в многоквартирных домах Московской области встречаются повсеместно. Рассказываем, из чего она состоит. Плоской называют кровлю с уклоном от 1,5 до 12%, то есть максимум 7 градусов от горизонта. Уклон может быть как от центра к краям, так и от края к центру. Он не дает стоять воде, которая при замерзании-оттаивании разрушит гидро- и теплоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В домах Подмосковья плоские кровли неэксплуатируемые. Традиционно включают следующие слои, которые называются кровельным пирогом:

несущее основание — железобетонное перекрытие верхнего этажа;

пароизоляционный слой. Необходим для защиты теплоизоляции и конструкции кровли от попадания водяного пара изнутри помещения;

теплоизоляция снижает потери тепла через крышу, поддерживая комфортную температуру внутри помещения;

слой для формирования уклона, если иное не задано конструктивно. Обычно выполняется из сыпучих материалов или клиновидных плит теплоизоляции;

стяжка. Выполняет роль основы для гидроизоляционного покрытия, распределяет внешние нагрузки;

гидроизоляция защищает конструкцию от атмосферных осадков.

И обязательно на плоской крыше монтируют систему водоотведения. При внутреннем отведении осадки уходят через систему воронок, расположенных на крыше. А при внешнем — через наружные трубы.

Кровельные материалы для плоских крыш разнообразны, они различаются по способу монтажа и по составу. Но при всем многообразии они должны быть влагоустойчивыми и обеспечивать максимальную герметичность, чтобы сквозь них не просачивалась влага.

Так, среди адресов, на которых завершен капремонт плоской крыши с начала месяца:

Дмитровский, д. Агафониха, ул. Спортбаза Озеро Круглое, д. 3;

Дмитровский, ул. Подъячева, д. 1;

Дмитровский, мкр. им. А. Маркова, д. 7;

Дмитровский, мкр. им. Константина Аверьянова, д. 16 и ул. Космонавтов, д. 26;

Луховицы, пр-д. Новый-2, д. 1.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.

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