Стали известны подробности модернизации коммунальной инфраструктуры в Воскресенске

Открытая трибуна «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», организованная комитетом Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ, прошла в городе Белоозерский городского округа Воскресенск. Обсудили в том числе и модернизацию коммунальной инфраструктуры в Воскресенске, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Игорь Коханый отметил, что это уже четвертая Открытая трибуна. Как и остальные она прошла в формате кустовых совещаний.

Прозвучали доклады о модернизации инфраструктуры в городских округах Шатура, Раменский, Лыткарино, Луховицы, Коломна, Жуковский, Егорьевск, Воскресенск и Бронницы.

Встречи проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«Зима у нас показала фактически два основных аспекта: то, что у нас агрегаты системы теплоснабжения требуют замены, вливания финансовых средств и производственных сил. И второе — что до людей информация полноценно не доводится. Из-за этого социальная напряженность еще больше вырастает, поэтому мы решили поменять политику. И „Открытая трибуна“ — это как раз подходящий для диалога с жителями формат, основную часть времени мы будем отвечать на ваши вопросы», — отметил Игорь Коханый.

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал замминистра энергетики Московской области Андрей Пулин.

Он рассказал, чтов Воскресенке сейчас модернизации объектов теплоснабжения реализуются в рамках концессионного соглашения. Концессионер выполняет работы по реконструкции, модернизации инженерных систем — всего планируется построить или реконструировать 81 объект.

Основные мероприятия, которые выполнил концессионер, затронули более 124 тыс. жителей городского округа.

В 2024 году планируется реконструкция 2 котельных в п. Фосфоритный и с. Фаустово и строительство 8-ми в д. Степанщино, пер. Физкультурный, ул. Менделеева, мкр. Лопатинский, д. Ратмирово, д. Золотово (фабрика, школа), пос. Виноградово. А также реконструкция 15 км тепловых сетей на ул. Менделеева, мкр. Лопатинский, мкр. Цемгигант, ул. Рабочая и строительство 0,6 км в мкр. Лопатинский.

В 2025–2028 годах запланирована реконструкция 10 котельных: в 2025 году — в мкр. Новлянский квартал, в 2026 году — в д. Ратчино, с. Ашитково, мкр. Цемгигант, в 2027 году — в г. Белоозерский, мкр. Центральный, в 2028 году — в д. Усадище, мкр. Цемгигант, д. Маришкино, мкр. Красный строитель.

Предстоит строительство 12 котельных: в 2025 году в с. Барановское, д. Щербово, п. Федино, в 2026 году — в с. Невское, п. Виноградово, в 2027 году — в п. Хорлово, мкр. Центральный, в 2028 году — в с. Конобеево (2 шт.), мкр. Лопатинский, п. Фосфоритный.

Также в ближайшие 3 года запланировано строительство 7 ТГУ: в 2025 году — в д. Леоново, д. Губино, в 2027 году — в д. Степанщино, г. Белоозерский, мкр. Центральный, в 2028 году — в д. Цибино, с. Конобеево. И реконструкция 10,5 км тепловых сетей в 2025 году в мкр. Новлянский квартал и в 2027 году в г. Белоозерский, мкр. Центральный, строительство 0,1 км сетей в 2028 году в п. Хорлово.

Инженерная инфраструктура

О том, что запланировано в Подмосковье по направлению водоснабжения и водоотведения рассказал начальник Управления развития коммунальной инфраструктуры и нормирования Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Павел Кузнецов.

Он начал с общих данных. С 2014 года реализовано более тысячи мероприятий. В 2024 году запланировано 120 мероприятий — это 75 объектов питьевого водоснабжения и 45 объектов водоотведения. Положительные перемены ощутят 2,2 млн человек.

В продолжении Павел Кузнецов рассказал о том, что было сделано в девяти округах-участниках Открытой трибуны с 2018 по 2023 годы и о планах.

Так, в Воскресенске к вводу в 2024 году запланированы 3 объекта с охватом жителей 14 тыс. человек:

станция водоподготовки на ВЗУ Лопатинский;

ВЗУ с сетями водоснабжения, д. Свистягино, с.п. Фединское;

ВЗУ с сетями водоснабжения, д. Свистягино.

В 2025–2027 годах будет проведено 19 мероприятий с охватом жителей 95 тыс. человек, будут построены и отремонтированы:

ВЗУ г. Воскресенск, ул. Чапаева;

самотечный КНК от ул. Победы до КНС, ул. Лермонтова, д.7а;

КНС ул. Лермонтова, д.7а;

дюкер на дне реки Москва;

участок безнапорного КНК от жилого дома № 4 ул. Докторова до станции перекачки;

напорный КНК д. Шильково;

напорный КНК с. Воскресенское, ул. Задорожная;

напорный КНК с. Воскресенское;

коллектор с. Новлянское, ул. Новлянская;

коллектор д. Ратчино;

коллектор д. Михалево;

КНК пос. им. Цюрупы;

сети ВС, г.о. Воскресенск;

сети ХВС, ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Советская, пер. Зеленый;

сети ХВС г. Воскресенск, ул. Центральная;

сети ХВС г. Воскресенск, береговая часть дюкера;

сети ХВС г. Воскресенск, проезд Больничный;

сети ВС и ВО (12 участков);

сети ВО в г.о. Воскресенск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.