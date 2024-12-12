Стали известны лучшие практики деятельности управдомов Подмосковья

Жительница городского округа Дубна Раиса Гуляева заняла первое место в номинации «До 100 квартир в МКД» по итогам конкурса «Лучший председатель совета МКД Московской области». Совет дома, в котором Раиса Гуляева является председателем, работает уже 11 лет. За это время проделана колоссальная работа по благоустройству и улучшению качества жизни собственников жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Были ликвидированы строительные свалки. Сделаны газоны, клумбы, высажены деревья. Сейчас во дворе растет 90 туй, 50 гортензий и другие растения. За домом сделали лужайку для отдыха. Расположенные рядом с домом кирпичные гаражи разрисовали природными пейзажами. Получилась уютная зона отдыха.

Что еще сделано:

при подходе к дому сделали асфальтовые дорожки;

установили символ Дубны — велосипед в виде цветочника;

обустроили единственный в городе дворовый фонтан с подсветкой;

сделали спуски в подвалы;

установили видеокамеры по периметру дома, на входных дверях;

смонтировали современные входные и тамбурные двери;

заменили лифты;

обновили кровлю;

перевели дом на оплату по факту за отопление, а также по факту за ТКО, теперь жители платят в 2 раза меньше утвержденного тарифа.

Конкурс среди управдомов проводится по инициативе Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Он помогает выявить лучшие практики взаимодействия советов МКД с управляющими организациями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.