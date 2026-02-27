сегодня в 14:34

Стал известенграфик работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ в марте

Для жителей Подмосковья продолжает работу передвижной офис МосОблЕИРЦ. В центре рассказали о графике его работы в марте.

В офисе можно передать показания, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа, оплатить счет безналичным способом.

В марте мобильный офис работает по графику:

2 марта: Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 13, с 10.00 до 15.00;

3 марта: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9.30 до 16.00;

4 марта: Дубна, пл. Космонавтов, д. 1, с 10.30 до 15.00;

5 марта: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.00 до 15.30;

6 марта: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 9.30 до 16.00;

10 марта: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (слева от Почты России), с 10.00 до 15.00;

11 марта: Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10.00 до 15.00;

12 марта: Сергиев Посад, п. Загорские дали, возле д. 7А, с 10.30 до 15.00;

13 марта: Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 9.30 до 16.00;

16 марта: Красногорск, п. Мечниково, д. 22, с 10.30 до 15.30;

17 марта: Домодедово, Добрыниха, д. 7, подъезд 1, с 10.00 до 15.00;

18 марта: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А (у здания Администрации), с 10.30 до 15.00;

19 марта: Ступино, рп. Михнево, ул. Московская, д. 5, с 10.30 до 15.30;

20 марта: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 9.30 до 16.00;

23 марта: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 10.30 до 15.30;

24 марта: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2 (возле Дома культуры), с 10.30 до 15.00;

25 марта: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9.30 до 16.00;

26 марта: Сергиев Посад, п. НИИРП, площадь перед проходной, с 10.30 до 15.00;

27 марта: г. Видное, Южный бульвар, д. 5 (ЖК «Южная Битца), с 9.30 до 16.00;

30 марта: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3 (на парковке у здания МФЦ), с 10:00 до 15:30;

31 марта: Люберцы, пгт. Красково, Егорьевское шоссе, д. 4 стр. 2, с 9.30 до 16.00.