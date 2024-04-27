Стал известен режим работы клиентских офисов МосОблЕИРЦ в майские праздники

Все клиентские офисы расчетного центра работают 27 апреля. С 28 апреля по 1 мая, с 9 по 10 мая и 12 мая 2024 года большинство офисов МосОблЕирц будет закрыто. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Подробнее с режимом работы офисов можно ознакомиться здесь.

Передать показания, проконсультироваться со специалистом и оплатить счет без комиссии через Систему быстрых платежей можно не выходя из дома в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Получить справочную информацию и передать показания можно по телефону контактного центра 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.