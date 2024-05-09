В Серпухове состоялась акция «Синий платочек»

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С 2018 года в честь подвига женщин в годы Великой Отечественной войны проводим акцию «Синий платочек». Серпуховички ковали победу в тылу, воевали на фронте и в партизанских отрядах, работали в госпиталях. Название акции выбрано не случайно. Синий платочек — символ любви и надежды тех, кто ждал бойцов в тылу и верил в Победу, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В этом году, несмотря на сложные погодные условия, участниками патриотического мероприятия стали сотни молодых жителей Серпухова.

Волонтеры, студенты и школьники, участники военно-патриотических клубов и курсанты филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого станцевали вальс у подножия Соборной горы.

Подвиг женщин неоценим. Несмотря на все трудности и испытания, они оставались сильными и верными своей Родине.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.