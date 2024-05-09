Стало известно, как московские предприятия работали в годы ВОВ

Сейчас Москва считается одним из лидирующих промышленных центров России, так было и до Великой Отечественной войны. В начале 1940-х годов в столице работало более 2 тыс. заводов и фабрик, производственные линии на большей части которых к 1941 году перестроили для выпуска лекарств, танков, самолетов, комплектующих для «Катюш» и другой военной техники. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он напомнил, что в текущем году отмечается 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Московская промышленность внесла значительный вклад в обеспечение Советской армии.

«В августе 1941 года доля военной продукции от всего промпроизводства Москвы составляла 23%, а к ноябрю 1941 достигла 94%, что позволило обеспечивать фронт необходимой продукцией. В первые недели войны многим производствам пришлось быстро и радикально перепрофилироваться, промышленники учились производить необходимую в тылу продукцию и продолжали наращивать выпуск товаров общего потребления», — сказал Овчинский.

На Микояновском мясокомбинате организовали впуск медпрепаратов, основанных на эндокринном сырье. До 1942 года промышленность производила 4 вида таких препаратов, а в 1944 — 40.

Лекарства выпускали также на кондитерской фабрике «РотФронт» — из оболочки шелухи какао бобов производили медицинский препарат против бронхолегочных заболеваний. В кратчайшие сроки на заводе освоили выпуск пищевых концентратов — макаронной крупы и каши, а также пасты из дрожжей и белковой массы, которые использовали в качестве пищевых заменителей.

На одном из цехов завода выпускали сигнальные фонари для Военно-Морского Флота. Цех литой тары полностью использовали для производства пламегасителей ракетниц и примесей к взрывчатым веществам артснарядов.

«Красный Октябрь» выпускал шоколад «Гвардейский» для сухпайков и пищевые концентраты, а также сигнальные шашки, маскирующие дымы и пламегасители для снарядов.

Производители легкой промышленности тоже поменяли профиль, чтобы обеспечивать тыл и фронт. Обувная фабрика «Парижская коммуна» начала производить армейскую обувь, на предприятии по выпуску одежды «Большевичка» шили военную форму, в «Трехгорной мануфактуре» выпускали шинельное сукно, парашютный шелк и ткани для обмундирования.

Производящий стройматериалы и мебель завод № 3, который сейчас называется «Вперед», в 1941 году переименовали в Государственный завод № 383 НКАП. На нем производили деревянные воздушные винты для самолетов, которые находились на вооружении военно-воздушного флота.

«Электрозавод» Москвы продолжал выпускать оборудование для электростанций, а также в сжатые сроки наладил производство масловодогреек, миноискателей, противотанковых ежей и трансформаторов. На производстве выпускали также узлы для минометов, «Катюши» и снаряды для них. Кроме того, на предприятии чинили танки Т-34.

За время войны Московский крекинг-завод, который сейчас называется МНПЗ, переработал 2,8 млн т нефти. Завод обеспечивал Красную Армию авиационным и автомобильным бензином, а также дизельным топливом.

Являясь важным стратегическим объектом, предприятие подвергалось регулярным атакам врага. Чтобы уберечь завод, сотрудники сделали его фальшивый двойник, который разместился в 3 км от тщательно замаскированных настоящих цехов. Налеты вражеской авиации на протяжении 90 дней принимал на себя именно ложный завод.

Авиационные заводы увеличивали объемы производства. На заводе МиГ каждый день выпускали до 25 истребителей нового поколения.

ОКБ А. С. Яковлева разработало советский истребитель Як-1. За время войны произвели более 40 тыс. таких самолетов. Обладая небольшой массой и простым управлением, они легко выходили из штопора.

Московский авиационный завод № 22 имени С. П. Горбунова (в 1942 года получил название авиационный завод № 23, а сейчас называется ГКНПЦ имени М. В. Хруничева) к 1949 году произвел порядка 2 тыс. бомбардировщиков Ту-2 различных модификаций.

Бомбардировщики производили и в ОКБ имени С. В. Ильюшина — это ДБ-3 и Ил-4. Символом Победы стал штурмовик Ил-2 — наиболее массовый боевой самолет в истории авиации, являющийся воплощением выдающейся конструкторской идеи — его броня и защищала, и «работала» как часть конструкции самолета.

Каждый седьмой самолет, выпущенный в стране, каждый четвертый снаряд, третий миномет и каждый второй автомат, произведенные в те годы, сделали в Москве.