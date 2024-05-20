Глава Подольска Артамонов проверил ход ремонта дорог в округе

Глава Подольска Григорий Артамонов в минувшие выходные совершил поездку по городским улицам за рулем автомобиля. Вместе с ним следовал Сергей Михайлович Коновалов, с которым руководитель муниципалитета познакомился на награждении в честь Дня труда. Сергей Михайлович — водитель автобуса в МАП № 5. Его стаж только в подольской автоколонне составляет четверть века. Он ежедневно проезжает маршрутом через весь город, и, как никто другой, знает участки дорог, на которые стоит обратить внимание. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Также они заехали на два участка, где уже ведется капитальный ремонт. На Пахринском проезде готово основание, рабочие приступили к укладке асфальтобетона. Самая протяженная из дорог, которую сегодня ремонтируют — дублер улицы Академика Доллежаля. Он распределяет потоки и обеспечивает подъезды к социальным объектам, жилым домам и бульвару 65-летия Победы. Привести дублер в порядок просили жители на встречах с администрацией. Сейчас здесь приступили к фрезерованию покрытия. До конца мая ремонт планируется закончить.

Сам Сергей Михайлович живет в микрорайоне Львовский. После объезда он поговорил с главой и о проблемах, которые волнуют жителей микрорайона. Более предметно их обсудят на выездной администрации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.