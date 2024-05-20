В Балашихе прошел очередной форум для бизнеса

В парке «Пехорка» Балашихи прошел двухдневный форум «Мой бизнес. Скоро лето. 100% Подмосковье». Его участниками стали 60 компаний Московской области: производители продуктов питания, мебели, одежды, сувенирной и канцелярской продукции и другого. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Также в рамках мероприятия зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела встречу с бизнесом. Ее участниками стали 10 предпринимателей.

«Эта выставка — уже четвертая в череде ярмарок подмосковных брендов, ставших уже традиционными. Также она стала первым событием в рамках Дня российского предпринимательства. Каждый раз это настоящий праздник и для компаний, которые получают уникальную возможность представить свою продукцию потенциальным клиентам, и для посетителей выставки, которые приходят сюда семьями, чтобы интересно провести выходной и приобрести на выставке-ярмарке что-то по-настоящему красивое и интересное. Выставку посетили около 10 тысяч человек», — рассказала зампред.

Организаторами мероприятия выступили Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и центр «Мой бизнес» Подмосковья. Оно состоялось в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участники форума посетили различные мероприятия на открытом воздухе: информационные сессии с участием приглашенных спикеров и практические занятия, творческие мастер-классы и розыгрыши подарков. Предприниматели в рамках форума смогли проконсультироваться у сотрудников центра «Мой бизнес» о получении мер поддержки, узнать больше о возможностях, предлагаемых регионом, и найти новых партнеров.

В рамках встречи с предпринимателями удалось обсудить актуальные вопросы ведения и развития бизнеса, меры поддержки и оптимизации производственных процессов, а также перспективные возможности сотрудничества. В число участников встречи вошли: компания ООО «Новые технологии», выпускающая косметику под брендом Aravia, производитель сувенирной продукции из экокожи, фетра ООО «Флекс Крафт» (ГК «Пластик Он Лайн»), производитель газовых грилей ООО «БиДжет» и многие другие.

«Бренды компаний-участников ярмарки и встречи с бизнесом входят в реестр «100% Подмосковье» — одно из инструментов, позволяющих повысить узнаваемость подмосковной продукции среди потребителей. Вступить в реестр очень просто — пошаговая инструкция для участия в программе размещена на вкладке с одноименным названием «100% Подмосковье», — отметила Екатерина Зиновьева.

Информация о будущих мероприятиях для бизнеса Подмосковья доступна на инвестпортале Подмосковья, а также в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.