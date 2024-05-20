Экономист Ордов: россиянам не грозит запрет на покупку физического золота

По мнению эксперта, введя подобное ограничение, правительство расписалось бы в том, что популяризация финансовых продуктов, связанных с золотом, проводимая в последние годы, была напрасной, и в том, что Центробанк не способен контролировать денежное обращение.

Банк России намерен ввести для банков новые «антиотмывочные» критерии для контроля операций физических и юридических лиц с драгоценными металлами в слитках. Вопросы могут вызвать покупки золота и серебра в слитках без последующей продажи и нежелание хранить ценности в банках.

«Раньше власти стимулировали покупку золота, а теперь задумались, что оно после этого не перепродается и куда-то девается. Объем покупки золота продолжает расти ежегодно в условиях ужесточения санкций. И сейчас как никогда актуальны вопросы противодействия незаконному обогащению и финансированию терроризма. Но регулировать рынок золота очень сложно, поскольку не всегда торговые операции с ним можно отследить, как в случае с банковскими переводами», – прокомментировал Ордов.

Экономист считает, что за незаконный вывод золота за рубеж нарушителя должны ожидать налоговые последствия.

«Можно также обязать покупателей хранить золото в банке либо сделать более выгодным инструментом, чем слитки, обезличенные металлические счета (ОМС), обеспечив их страхование. Полностью же запретить покупку физического золота невозможно и бессмысленно, но ввести какие-то ограничения можно. Лучше выстроить систему контроля, чем запрещать», – предложил эксперт.