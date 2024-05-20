Следователи разбираются в гибели 13-летней школьницы в московской лесопарке

Московские следователи разбираются в обстоятельствах смерти 13-летней девочки, тело которой без видимых следов насильственной смерти нашли в Измайловском лесопарке, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По предварительным данным, тело школьницы нашли утром 19 мая. Известно, что из Измайловского лесопарка в одну из столичных больниц госпитализировали другую девочку с признаками отравления. Предполагается, что несовершеннолетняя употребила психотропные вещества.

Погибшая и пострадавшая девочки были подругами. Согласно одной из версий, 13-летняя жительница Москвы могла скончаться из-за употребления тех же психотропных веществ, которыми отравилась ее спутница.

Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются. В рамках разбирательства проведут ряд экспертиз, по результатам которых будут приняты меры в рамках действующего в России закона.

Ранее сообщалось, что погибшая в Измайловском лесопарке девочка состояла на учете в психоневрологическом диспансере. В пятницу, 17 мая, мать погибшей заявила в полицию об ее исчезновении.