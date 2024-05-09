Федеральные победители «Диктанта Победы» из Подмосковья приняли участие в параде Победы на Красной Площади.

Всего победителями стали 20 человек, которые правильно ответили на все вопросы за максимально короткое время, двое из них — жители Московской области.

Победителями из Подмосковья стали Владимир Соваренко, заведующий отделом музея «Бородинское поле» из Можайска, и Маргарита Соловьева, работник музей-заповедника «Дмитровский кремль» из Дмитрова.

В этом году участниками акции стали 2 млн человек.

Координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета ГД по информполитике Александр Эйнштейн отметил, что к 80- летию Победы диктант может пройти в каждой российской школе и колледже.

26 апреля 2024 года «Единая Россия» в шестой раз провела международную акцию «Диктант Победы». В Московской области «Диктант» писали на 1213 площадках. Они располагались в школах, вузах и ссузах, министерствах и ведомствах, библиотеках, дворцах культуры и даже в ЗАГСе.

Среди площадок, на которых можно было принять участие в акции, были Партизанская деревня парка «Патриот», Музейный комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, Государственный Военно-Технический Музей.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев сообщил, что Московская область демонстрирует высокие результаты в диктанте.