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В Серпухове прошел традиционный автопробег в честь Дня Победы

Традиционный автопробег, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел по памятным местам округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Активисты молодёжных общественных объединений возложили цветы к стеле «Вечная слава» в поселке Большевик и памятнику танкистам 49-й армии — танку Т-34 в Калиново, мемориалу партизанского отряда «Смерть фашизму».

Заключительной точкой маршрута стал мемориал «Слава» у д. Станки. Там активисты передали священную землю из города-героя Новороссийска участникам СВО, которые отдадут ее в музей при мемориале «Слава».

В автопробеге приняли участие юнармейцы отряда «Факел», студенты Серпуховского колледжа и учащиеся Оболенской школы. Для ребят важно знать, какой ценой нашему народу досталась Великая Победа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.