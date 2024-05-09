Медведев: Россия видит свою миссию в уничтожении фашизма
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Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил, что РФ видит свою историческую миссию в окончательном уничтожении «коричневой чумы» в обозримой перспективе, сообщает РИА Новости.
По словам Медведева, большинство стран поддерживает в этом Россию.
«В эпидемии бубонной чумы человечество совместными усилиями и ценой сотен тысяч жизней все-таки смогло обуздать. Нет никаких сомнений, что и ее коричневая, до зубов вооруженная разновидность будет в обозримой перспективе изолирована и окончательно уничтожена».
Дмитрий Медеведев
Зампред Совбеза Российской Федерации
Медведев рассказал, что именно в этом Россия видит свою историческую миссию, а поддерживает ее большинство населения планеты.
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