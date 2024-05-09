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Медведев: Россия видит свою миссию в уничтожении фашизма

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил, что РФ видит свою историческую миссию в окончательном уничтожении «коричневой чумы» в обозримой перспективе, сообщает РИА Новости.

По словам Медведева, большинство стран поддерживает в этом Россию.

«В эпидемии бубонной чумы человечество совместными усилиями и ценой сотен тысяч жизней все-таки смогло обуздать. Нет никаких сомнений, что и ее коричневая, до зубов вооруженная разновидность будет в обозримой перспективе изолирована и окончательно уничтожена». Дмитрий Медеведев Зампред Совбеза Российской Федерации

Медведев рассказал, что именно в этом Россия видит свою историческую миссию, а поддерживает ее большинство населения планеты.

Ранее в Москве прошел парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент Владимир Путин и приехавшие в Москву иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Российский лидер заявил, что несмотря на политику реваншизма западных элит, Россия не допустит глобального столкновения.