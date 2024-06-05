Стал известен летний график плановых отключений горячей воды в Дубне

Традиционно летом в Дубне проводятся профилактические работы для подготовки к отопительному периоду. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

В этом году они пройдут в период с 17 июня по 23 августа. Максимальный суммарный срок отключения горячего водоснабжения (ГВС) для проведения плановых работ составит 14 календарных дней.

Отключения по районам и срокам:

Большая Волга (Котельная №1) - с 20:00 17 июня до 06:00 20 июня и с 00:00 11 июля до 20:00 17 июля;

Александровка (Котельная №2) - с 00:00 12 августа до 08:00 16 августа;

Левый берег (Котельная №3) - с 00:00 29 июля до 21:00 9 августа;

Институтская часть и Черная речка (Котельные №4 и №5) - с 10:00 12 августа до 14:00 23 августа.

Точные даты и сроки отключений можно посмотреть на интерактивной карте. Также жители могут подписаться на уведомления о предстоящих отключениях, которые будут приходить на электронную почту или через Telegram-бот за 30 дней, 7 дней и за день до отключения горячей воды.

Данные мероприятия необходимы для своевременной подготовки систем теплоснабжения к следующему отопительному периоду и обеспечения жителей города качественными коммунальными услугами.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.