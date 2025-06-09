Стал известен график работы подмосковных МФЦ в День России

В этом году День России выпадает на четверг. Этот день в подмосковных МФЦ объявлен нерабочим. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В предпраздничный день, 11 июня, все МФЦ в Московской области работают в обычном режиме. С 13 июня подмосковные МФЦ работают в соответствии с установленным графиком.

Предварительная запись в офисы «Мои Документы» не обязательна, но в предпраздничные дни МФЦ Подмосковья рекомендует планировать визиты заранее. Записаться можно любым удобным способом:

через портал госуслуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru/services/6758/equeue

с помощью цифрового помощника в Телеграм https://t.me/MFC_MObot

по номеру 122 (доб. 3)

через приложение Добродел https://uslugi.mosreg.ru/app/

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.