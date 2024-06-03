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Стал известен график работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ в июне

В мобильном офисе МосОблЕИРЦ можно передать показания, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В июне 2024 года мобильный офис работает в городских округах по графику:

·3 июня: Люберцы, д. Марусино, ул. Заречная, д. 37, корп.4, с 11.30 до 16.00;

·4 июня: Раменское, д. Островцы, ул. Баулинская, д. 11, с 10.00 до 15.30;

·5 июня: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.30 до 15.30;

·6 июня: Домодедово, с. Вельяминово, д. 10, с 10.00 до 15.30;

·7 июня: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, стр. 17, с 10.30 до 15.00;

·10 июня: Сергиев Посад, пос. Загорские дали, возле д. 7А, с 10.30 до 15.00;

·11 июня: Электросталь, ул. Октябрьская, д. 38, с 10.30 до 14.30;

·13 июня: Электрогорск, пл. Советская, д. 4, с 10.30 до 15.00;

·14 июня: Электрогорск, пл. Советская, д. 4, с 10.30 до 15.00;

·17 июня: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, с 10.30 до 15.00;

·18 июня: Сергиев Посад, пос. НИИРП, площадь перед проходной, с 10.30 до 15.00;

·19 июня: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, с 11.00 до 15.00;

·20 июня: Ленинский, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 9.30 до 15.30;

·21 июня: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3, с 10:00 до 14:30;

·24 июня: Домодедово, мкр. Востряково, ул. Донская, д. 5, с 10.30 до 15.30;

·25 июня: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 09.30 до 16.00;

·26 июня: Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 1, корп.1, с 10.30 до 15.00;

·27 июня: Одинцово, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2, с 10.30 до 15.00;

·28 июня: Химки, д. Брехово, ЖК «Митино Дальнее» (у павильона-магазина), с 11.00 до 14.30.

Пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, тел. +7 (498) 602-19-32, почта: gkhmopress@gmail.com, сайт: http://mgkh.mosreg.ru/, telegram: https://t.me/mingkh_mo.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.