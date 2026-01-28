Стал известен график работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ в феврале

В феврале мобильный офис работает по графику:

2 февраля: Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 13, с 10:00 до 15:00;

3 февраля: Балашиха, мкр.1 мая, д. 25, с 9:30 до 15:00;

4 февраля: Дубна, пл. Космонавтов, д. 1, с 10:30 до 15:00;

5 февраля: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10:00 до 14:30;

6 февраля: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 9:30 до 16:00;

9 февраля: Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10:00 до 15:00;

10 февраля: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (слева от здания Почты России), с 10:30 до 15:00;

11 февраля: Сергиев Посад, пос. НИИРП, площадь перед проходной, с 11:00 до 15:00;

12 февраля: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 10:30 до 15:00;

13 февраля: Ленинский, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10:00 до 15:00;

16 февраля: Красногорск, п. Мечниково, д. 22, с 10:30 до 14:30;

17 февраля: Сергиев Посад, пос. Лоза, возле д. 9, с 11:00 до 15:00;

18 февраля: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А (здание Администрации), с 11:00 до 14:30;

19 февраля: Ступино, рп. Михнево, ул. Московская, д. 5, с 10:30 до 15:00;

20 февраля: Люберцы, ул. Камова, 11/5, с 9:30 до 16:00;

24 февраля: Сергиев Посад, Мостовик, ул. Первомайская, д. 2 (возле Дома культуры), с 11:00 до 15:00;

25 февраля: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9:30 до 15:00;

26 февраля: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3 (на парковке здания МФЦ), с 10:00 до 15:00;