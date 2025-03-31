Стал известен график работы мобильного офиса «МосОблЕИРЦ» в апреле
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Для жителей Подмосковья продолжает работу мобильный офис «МосОблЕИРЦ». В офисе можно передать показания, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом. Об этом сообщает пресс-служба «МосОблЕИРЦ».
В апреле мобильный офис работает в городских округах по графику:
- 1 апреля: Одинцово, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2, с 10:30 до 15:00
- 2 апреля: Богородский, п. Воровского, ул. Рабочая, д. 3 А, стр. 1, с 10.00 до 15.30;
- 3 апреля: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11.00 до 14.30;
- 4 апреля: Электрогорск, пл. Советская, д. 4, с 10.30 до 14.00;
- 7 апреля: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1, с 10.30 до 15.00;
- 8 апреля: Сергиев Посад, п. Загорские дали, возле д. 7А, с 11.00 до 15.00;
- 9 апреля: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, с 11.00 до 14.30;
- 10 апреля: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3, с 10:00 до 15:00;
- 11 апреля: Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10.00 до 14.30;
- 14 апреля: Сергиев Посад, п. НИИРП, площадь перед проходной, с 11.00 до 15.00;
- 15 апреля: Дубна, ул. Центральная, д. 18А, с 11.00 до 14.30;
- 16 апреля: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, с 11.00 до 15.00;
- 17 апреля: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11.00 до 14.30;
- 18 апреля: Домодедово, д. Гальчино, б-р. 60-летия СССР, д. 3, с 10.30 до 15.30;
- 23 апреля: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.30 до 15.30;
- 24 апреля: Богородский, п. Воровского, ул. Рабочая, д. 3 А, стр. 1, с 10.00 до 15.30;
- 25 апреля: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9.30 до 15.00;
- 28 апреля: Красногорск, п. Мечниково, д. 22, с 10.30 до 15.00;
- 29 апреля: Химки, д. Брехово, Пятницкое шоссе, стр. 83М, с 11.00 до 15.00;
- 30 апреля: г. о. Одинцово, п. Лесной городок, ул. Лесная, д. 10, с 10:30 до 14:30.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.