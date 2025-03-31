Стал известен график работы мобильного офиса «МосОблЕИРЦ» в апреле

В апреле мобильный офис работает в городских округах по графику:

1 апреля: Одинцово, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2, с 10:30 до 15:00

2 апреля: Богородский, п. Воровского, ул. Рабочая, д. 3 А, стр. 1, с 10.00 до 15.30;

3 апреля: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11.00 до 14.30;

4 апреля: Электрогорск, пл. Советская, д. 4, с 10.30 до 14.00;

7 апреля: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1, с 10.30 до 15.00;

8 апреля: Сергиев Посад, п. Загорские дали, возле д. 7А, с 11.00 до 15.00;

9 апреля: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, с 11.00 до 14.30;

10 апреля: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3, с 10:00 до 15:00;

11 апреля: Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10.00 до 14.30;

14 апреля: Сергиев Посад, п. НИИРП, площадь перед проходной, с 11.00 до 15.00;

15 апреля: Дубна, ул. Центральная, д. 18А, с 11.00 до 14.30;

16 апреля: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, с 11.00 до 15.00;

17 апреля: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11.00 до 14.30;

18 апреля: Домодедово, д. Гальчино, б-р. 60-летия СССР, д. 3, с 10.30 до 15.30;

23 апреля: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.30 до 15.30;

24 апреля: Богородский, п. Воровского, ул. Рабочая, д. 3 А, стр. 1, с 10.00 до 15.30;

25 апреля: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9.30 до 15.00;

28 апреля: Красногорск, п. Мечниково, д. 22, с 10.30 до 15.00;

29 апреля: Химки, д. Брехово, Пятницкое шоссе, стр. 83М, с 11.00 до 15.00;