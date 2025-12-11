Сроки приема показаний приборов учета в декабре

ЖКХ

В большинстве округов Подмосковья прием показаний завершится раньше привычных сроков, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

В зависимости от территории и управляющей организации сроки приема показанийпо воде и теплу отличаются.  Они  указаны   на сайте МосОблЕИРЦ,, а также в  личном кабинете  в разделе «Счетчики».

В случае передачи показаний позднее рекомендованных сроков плата за декабрь будет рассчитана исходя из среднего расхода или норматива.

В январе период приема-передачи показаний вернется в привычный график, а переданные показания будут учтены при расчете платы за услуги.

Способы передачи показаний:

• на сайте МосОблЕИРЦ —  в личном кабинете  или через чат-бот;

• в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

• по телефону 8 (499) 444-01-00 через голосового помощника с 6:00 до 23:00;

• через терминалы в офисах расчетного центра.

Подробнее — на  сайте  расчетного центра.