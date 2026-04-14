Своевременный платеж — это порядок в доме и в семейном бюджете. Оплатить счет нужно до 15 числа месяца, следующего за расчетным, напоминает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Выбирайте удобный способ:

Бот в МАХ — без комиссии через СБП, без регистрации

Личный кабинет

Мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»

Кнопка моментальной оплаты на сайте

Электронная почта — удобно для оплаты электронных счетов

QR-код на бумажной квитанции

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.