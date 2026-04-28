Специалисты восстанавливают электроснабжение в Дмитровском округе

Восстановительные работы после снегопада и сильного ветра продолжаются в Дмитровском округе. В ликвидации последствий задействована 51 бригада, часть Дмитрова остается без света из-за отключения подстанции 35 кВт. Свет уже вернули в несколько населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После прошедшей непогоды энергетики продолжают устранять последствия аварий на сетях. В работах участвует 51 бригада специалистов компаний «Россети Московский регион», «Мособлгаз», «Мособллес» и МОС АВС.

Электроснабжение восстановили в Ермолино, Рогачево, Подосинках и Икше. Одновременно специалисты устраняют последствия отключения подстанции 35 кВт, обслуживаемой Каналом имени Москвы. Из-за этого обесточены еще три подстанции, и часть Дмитрова временно остается без электричества.

«Ситуацию держу на личном контроле. Все службы работают в усиленном режиме, бригады продолжают восстановление. Спасибо жителям за понимание и терпение», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Жители могут обратиться за помощью по телефонам: «Светлая линия» «Россети» — 8(800)220-02-20 (с мобильного — 220), ЕДДС — 8(496)223-19-61. Также доступны телеграм-чат «Дмитров на связи» https://t.me/Dmitrov_na_svyazy и канал в МАХ https://max.ru/join/xRvIdQt_xi0rXrB0PbuMA3_DlTinzQ-tdLaZLvsWiyg.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.