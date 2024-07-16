Специалисты реконструируют центральный тепловой пункт в Ленинском округе

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Ленинского городского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования необходимого для обеспечения эксплуатации ЦТП в Ленинском округе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования необходимого для обеспечения эксплуатации объекта по мероприятию: Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Ленинский г. о. Петровский проезд, дом № 22а».

В рамках выполнения работ в 2026 году планируется реконструировать центральный тепловой пункт мощностью 6 327 МВт.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.