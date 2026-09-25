Специалисты провели пробную топку в Рузском округе 24 сентября

На котельной в деревне Старониколаево 24 сентября провели пробную топку в рамках подготовки к отопительному сезону. Специалисты АО «Мособлтепло» заполнили сети теплоносителем, вывели котлы на нужный температурный режим и проверили оборудование. Давление, температуру и состояние узлов контролируют в режиме реального времени.

«Пробные топки — это серьезный комплекс работ, позволяющих без сбоев начать подачу тепла в дома и социальные объекты. Завершатся работы до 1 октября», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Специалисты также проверяют внутридомовые системы и готовность социальных объектов — школ, детских садов и больниц — к подаче тепла.

«Депутатский корпус держит процесс подготовки к отопительному сезону на контроле: регулярно получаем отчеты от ресурсоснабжающих организаций», — отметил депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.