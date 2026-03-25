Специалисты Подмосковья восстановили пятиэтажку в Мариуполе

Специалисты Московской области продолжают восстановление жилого фонда в Левобережном районе Мариуполя и сохранили пятиэтажный дом, который ранее планировали снести. Здание находится на высокой стадии готовности, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подмосковные строители ведут работы по восстановлению жилого фонда в Левобережном районе Мариуполя. Особое внимание уделили пятиэтажному дому, который изначально числился под снос. В результате обследования и принятых решений здание сохранили и фактически дали ему вторую жизнь.

Полностью возведен конструктив здания, смонтированы и подключены системы отопления, холодного водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Установлены современные оконные и дверные блоки, завершено устройство фасада. На всех этапах ведется строгий строительный контроль специалистами управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области.

«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. В сложных условиях, в которых им пришлось трудиться, проявленные качества вызывают искреннее восхищение», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Сейчас подрядчик выполняет монтаж кровли и системы электроснабжения, ведет внутренние работы в местах общего пользования и отделку квартир. На завершающем этапе специалисты обустроят наружную систему канализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.