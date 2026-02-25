Специалисты Подмосковья восстановили коллектор в Седово ДНР

Специалисты Мособлводоканала на прошлой неделе восстановили поврежденный участок напорного коллектора в поселке Седово Донецкой Народной Республики. Работы провели для обеспечения стабильной работы системы водоотведения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Напорный коллектор — это труба высокого давления, по которой транспортируются значительные объемы сточных вод. Он обеспечивает стабильное функционирование системы водоотведения и равномерное распределение потоков на территории населенного пункта.

Восстановление поврежденного участка позволило повысить надежность коммунальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.