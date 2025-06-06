Специалисты Подмосковья восстанавливают сети водоснабжения в Новоазовском округе ДНР

В Новоазовском муниципальном округе ДНР продолжаются работы по восстановлению водопроводных и канализационных сетей. Аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающей организации, подведомственной министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, на минувшей неделе оперативно устранили 14 технологических инцидентов на водопроводных и канализационных сетях округа. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В числе выполненных работ:

устранено 10 утечек на сетях водоснабжения, включая замену аварийных участков водовода общей протяженностью 14 метров;

восстановлена проходимость 4 участков самотечных канализационных систем, в том числе проведена чистка приемных камер на канализационной насосной станции;

ведутся подготовительные работы для ремонта магистрального водовода.

Кроме того, сотрудники коммунальных служб Московской области продолжают капитальный ремонт на водозаборном узле и канализационной станции биологической очистки Новоазовского муниципального округа. Эта работа оказывает важную поддержку в восстановлении и развитии коммунального хозяйства подшефного региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.