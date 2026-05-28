Специалисты Подмосковья ремонтируют водовод в Новоазовске ДНР

Специалисты Мособлводоканала начали ремонт водовода на участке улиц Брюхнова и Гриценко в Новоазовске Донецкой Народной Республики. Работы проходят в рамках программы восстановления коммунальной инфраструктуры на новых территориях, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На время замены участка чугунного трубопровода диаметром 200 мм специалисты установили временный байпас длиной 25 метров и диаметром 90 мм с запорной арматурой. Это позволит сохранить бесперебойное водоснабжение для жителей города в период проведения работ.

За прошедшую неделю аварийно-восстановительные бригады Мособлводоканала выполнили 16 мероприятий. В селе Красноармейское установили насос на скважине, в Новоазовске провели промывку гидростатов на канализационных насосных станциях №1 и №2.

Кроме того, в районе КНС №4 в поселке Седово отремонтировали самотечный коллектор с применением ПФРК диаметром 150 мм, а также провели чистку канализационных колодцев на территории округа. Работы направлены на повышение надежности коммунальной системы и улучшение качества жизни жителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.