Специалисты Подмосковья провели 18 работ на сетях в Донбассе

Аварийные бригады Мособлводоканала за неделю выполнили 18 восстановительных работ на системах водоснабжения и водоотведения в Новоазовском округе Донбасса. Работы направлены на повышение надежности коммунальной инфраструктуры и качества услуг для жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты Мособлводоканала продолжают работу на подшефной территории в Донецкой Народной Республике. За последнюю неделю они провели 18 мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения в Новоазовском муниципальном округе.

Бригады восстановили водопроводные колодцы, выполнили ревизию запорной арматуры и пожарных гидрантов. В селе Красноармейское специалисты изготовили штангу для увеличения водоподъемной колонны на скважине, что позволит улучшить качество и объем подаваемой воды.

Кроме того, проведена промывка участка системы водоотведения протяженностью 340 метров с использованием каналопромывочной машины, а также очищены канализационные колодцы. Эти меры направлены на предотвращение засоров и аварий, а также на поддержание санитарного состояния инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.