Специалисты Подмосковья продолжают восстановительные работы в Новоазовске

В Новоазовском муниципальном округе ДНР подмосковные специалисты продолжают работы по восстановлению и текущему ремонту инженерных коммуникаций. За прошедшую неделю сотрудники предприятия ГУП МО «КС МО» ликвидировали 13 технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях округа, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В числе выполненных аварийно-восстановительными бригадами работ:

устранение 9 технологических нарушений на сетях водоснабжения, включая работы по перекладке 3,5 м. аварийного участка водопровода;

восстановление проходимости 4 участков канализационной системы округа;

ревизия и замена запорной арматуры в колодце.

Сотрудники предприятия оперативно реагируют и устраняют технологические инциденты, а также продолжают реализовывать проекты по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения в рамках мероприятий по оказанию помощи подшефному региону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.