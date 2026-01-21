сегодня в 12:36

Специалисты Подмосковья обследовали жилой дом в Рубежном с применением 3D-сканирования

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта при министерстве ЖКХ Московской области провели обследование пятиэтажного жилого дома в городе Рубежное Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сотрудники управления технического надзора капитального ремонта применили современные технологии, включая 3D-сканирование и низкочастотный ультразвуковой томограф, для точного анализа состояния конструкций жилого дома в Рубежном.

В ходе обследования специалисты подробно осмотрели все конструктивные элементы здания, включая фасады и внутренние помещения. Проведена диагностика состояния стеновых панелей, отделки, теплоизоляционных слоев и инженерных коммуникаций.

По итогам работы будет подготовлен технический отчет с рекомендациями по безопасной эксплуатации дома и перечнем первоочередных ремонтных мероприятий. Управление технического надзора регулярно проводит обследования зданий различной сложности в Москве, Московской области и новых территориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.