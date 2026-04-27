Специалисты Подмосковья контролируют благоустройство двора в Мариуполе
Работы по восстановлению дворовой территории продолжаются в Центральном районе Мариуполя на бульваре Шевченко. Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области контролируют каждый этап строительства, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Подрядчик завершил подготовительные и земляные работы на одном из участков бульвара. Строители срезают плодородный слой грунта перед устройством несущего основания. Сейчас на объекте укладывают песчано-щебеночное основание, монтируют бордюрный камень и проводят асфальтирование проезжей части дворовой зоны.
Контроль качества на всех этапах осуществляют специалисты управления технического надзора капитального ремонта. Они следят за соблюдением технологий и сроков выполнения работ.
Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что работа экспертов стройконтроля часто остается незаметной, но имеет колоссальное значение.
«При тех сложных условиях, в которых им пришлось трудиться, проявленные качества вызывают искреннее восхищение», — подчеркнул Кирилл Григорьев.
После завершения асфальтирования и установки бордюров на территории восстановят газоны и высадят зеленые насаждения, чтобы создать комфортную среду для жителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.
«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.