Специалисты Подмосковья контролируют 1 790 объектов в Мариуполе

Более 200 специалистов управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья ежедневно контролируют восстановление 1 790 объектов в Мариуполе. В единую систему внесены школы, детские сады и жилые дома, что позволяет отслеживать ход работ и устранение дефектов в режиме реального времени, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сотрудники подведомственного министерству управления работают в новых регионах РФ на постоянной основе. В местном офисе на проспекте Ленина специалисты фиксируют данные по каждому объекту в электронной системе контроля. Это позволяет видеть статус работ и историю выявленных замечаний.

В Мариуполе стройконтроль охватывает более 1 790 объектов, в том числе свыше 200 социальных учреждений и около 1 500 жилых домов. Все выявленные дефекты заносятся в систему и остаются на контроле до полного устранения.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул значимость этой работы.

«Работа экспертов стройконтроля остается в тени, но имеет колоссальное значение. Восстановление новых регионов РФ — стратегическое направление», — отметил Григорьев.

Он добавил, что более 200 сотрудников технадзора контролируют ход ремонтно-восстановительных работ на каждом этапе.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.