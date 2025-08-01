Специалисты «Мособлводоканала» выполнили более 60 ремонтов за сутки

За последние сутки специалисты Мособлводоканала, подведомственного министерству ЖКХ Подмосковья, выполнили 63 ремонтно-восстановительных работы в 6 округах региона. Работы направлены на поддержание работоспособности и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы по округам:

в Богородском округе промыты резервуары на водозаборе Восточный в Обухово;

в Лосино-Петровском заменили сальники на канализационной насосной станции в Анискино и установили дренажный насос на аналогичном объекте;

в Орехово-Зуевском округе прочищены сети и насосы в Куровском, обеспечен контроль временных станций перекачки; а также восстановлен колодец на ул. Матросова и проведены работы на коллекторе по ул. Бирюкова;

в Шатуре и окрестностях: демонтирован глубинный насос в Черустях, промыт резервуар в Середниково, установлен насос в мкр. Керва, благоустроены участки в Мишеронском, на станции Озеро Белое и на очистных сооружениях.

Также за сутки в округах устранено 47 засоров на внутриквартальных канализационных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.