Специалисты «Мособлгаза» догазифицировали улицу Советскую в Ликино-Дулеве

Специалисты «Мособлгаза» выполнили работы по догазификации улицы Советской в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа. В рамках проекта был реализован комплекс мероприятий по подключению новых абонентов к системе газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На улице проложен новый уличный газопровод протяженностью около 100 метров для обслуживания 9 домовладений, чьи владельцы подали заявки на подключение к газовым сетям по программе социальной газификации.

Обязательным элементом строительства системы газоснабжения стал монтаж шкафного регуляторного пункта (ШРП). Данное оборудование предназначено для понижения давления газа до необходимых параметров с последующей подачей ресурса по распределительным трубопроводам к новым абонентам.

«Мособлгаз» продолжает активную работу по газификации населенных пунктов Московской области по президентскому поручению. В городе Ликино-Дулево 74 дома уже газифицировано.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.