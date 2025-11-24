Специалисты «Мособлэнерго» стали участниками «Дня карьеры» в НИУ «МЭИ»

Специалисты управления по работе с персоналом «Мособлэнерго» стали участниками масштабного профориентационного мероприятия — «День карьеры», который традиционно организуется на базе НИУ «МЭИ». Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В этом году «День карьеры» объединил около ста организаций и предприятий Москвы и Московской области, являющихся потенциальными работодателями. На площадках университета были организованы в разных форматах встречи студентов с представителями профильных организаций, чтобы решить главные задачи: студентам — подыскать место для прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства, а работодателям — привлечь молодые кадры.

Участникам мероприятия была предоставлена возможность прямого общения с работодателями, а также изучения карьерных перспектив на различных предприятиях. «Мособлэнерго» также продемонстрировало свою открытость к студентам, которые, в свою очередь, активно задавали вопросы о необходимых компетенциях для трудоустройства и прохождения практики.

В целях популяризации профессии энергетика и трудоустройства молодых специалистов, представители «Мособлэнерго» в течение года участвуют в днях открытых дверей различных образовательных организаций и в фестивалях профессий, проводимых в городских округах Подмосковья. Для студентов организуются экскурсии во все филиалы компании и предоставляется возможность прохождения производственной практики.

