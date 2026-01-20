Специалисты Мособлэнерго очищают электрооборудование от снега в Подмосковье

Сотрудники Мособлэнерго продолжают расчистку территорий и линий электропередачи от снега после циклона «Френсис» для обеспечения стабильного электроснабжения в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты всех филиалов Мособлэнерго проводят комплекс работ по очистке территорий, прилегающих к электроустановкам, а также трасс воздушных линий электропередачи от последствий снегопада. Основное внимание уделяется трансформаторным подстанциям и распределительным пунктам, обеспечивающим электроэнергией социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения.

В обслуживании компании находится более 15 тысяч подстанций различных типов и около 54 тысяч километров кабельных и воздушных линий электропередачи. В течение полутора недель после сильного снегопада специалисты очищают территории вокруг подстанций, при этом большая часть запланированных работ уже выполнена.

Расчистка снега обеспечивает свободный проезд и подход к электроустановкам, что позволяет минимизировать риски технологических нарушений даже в сложных погодных условиях. В ближайшие дни работы по уборке снега вокруг подстанций планируется завершить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.