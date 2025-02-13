Специалисты модернизируют котельную в селе Ивашково округа Шаховская

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры» в муниципальном округе Шаховская продолжается реализация масштабной программы по модернизации объектов теплоснабжения. В настоящее время работы по капитальному ремонту стартовали на котельной в селе Ивашково. На объекте уже ведутся демонтажные работы внутри помещения, следующим этапом станет стяжка пола. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Планируется, что в результате модернизации котельная в Ивашково преобразится до неузнаваемости. Полностью обновится фасад здания, будут модернизированы инженерные системы, заменены котлы и дымовая труба.

Реализация данной программы позволит повысить надежность и эффективность системы теплоснабжения в округе, обеспечив стабильное и качественное теплоснабжение жителей.

Модернизация котельной в Ивашково является важным шагом на пути к созданию комфортных условий проживания для всех жителей Шаховской.

Администрация муниципального округа Шаховская внимательно следит за ходом работ и планирует своевременное завершение всех этапов модернизации.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся уже по программе 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.