Специалисты модернизируют котельную «Прогресс» в Балашихе в 2026 году

Глава Балашихи Сергей Юров провел выездное совещание с руководителями профильных управлений на тему реализации в округе масштабной программы модернизации системы теплоснабжения. Делегация приехала в микрорайон Керамик — здесь в 2026 года запланирована реконструкция котельной «Прогресс», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мощность котельной — 105 МВт, она снабжает теплом расположенные рядом многоквартирные дома.

«В настоящее время ведутся работы по подготовке проекта реконструкции котельной, которая не соответствует современным требованиям к объектам теплоснабжения. Помимо модернизации оборудования предстоит выполнить поручение губернатора по цифровизации объектов коммунальной инфраструктуры и провести работы по автоматизации. Так, чтобы диспетчеры центра управления регионом могли видеть параметры ее работы в режиме онлайн», — сказал первый замдиректора МУП «БКС» Валерий Корончик.

Модернизация будет включать в себя замену трех котлов и насосного оборудования, дымовой трубы, системы химводоподготовки, перевод резервного топливного хозяйства на дизтопливо, автоматизацию и диспетчеризацию. Подготовительная часть работ будет выполнена в этом году, сама реконструкция запланирована на 2026 год.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся уже по программе 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.