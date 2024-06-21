Специалисты модернизировали крупный газорегуляторный пункт в центре столицы

Специалисты провели в Москве модернизацию крупного газорегуляторного пункта «Гольяновский». Он расположен в Центральном административном округе столицы, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в столице проходит планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов. С 2010 года в городе провели модернизацию более 150 подобных объектов из 450 работающих.

«В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт „Гольяновский“, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Басманный и Лефортово. Работы были необходимы в связи с длительным сроком эксплуатации», — сообщил он.

В рамках проекта специалисты АО «Мосгаз» установили шкафной газорегуляторный пункт отечественного производства. У техники есть высокая степень надежности, пониженные шумовые характеристики согласно современным требованиям безопасности. Работы специалисты осуществили без отключения жителей от газоснабжения. Все газорегуляторные пункты имеют запорные устройства, параметры их работы постоянно контролируют из центральной диспетчерской. Это позволяет в режиме реального времени управлять газовым хозяйством Москвы.

Газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах.