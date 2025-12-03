Специалисты из Подмосковья завершают восстановление жилого дома в Мариуполе

В Ильичевском районе Мариуполя завершаются ремонтно-восстановительные работы пятиэтажного жилого дома. Работы выполняют специалисты из Московской области.

Строители заменили системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения и канализации. Также были установлены новые пластиковые окна, отремонтированы кровля и фасад, обновлены помещения общего пользования.

В настоящее время завершаются отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. По окончании ремонта дом получит обновленный фасад, отремонтированные подъезды и новые коммуникации.

Все этапы работ контролируют эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил самоотверженность специалистов, работающих в сложных условиях.

Эксперты регулярно выезжают на объект для контроля качества материалов, соблюдения технологических процессов и соответствия объемов работ утвержденной смете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.