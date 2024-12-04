Специалисты из Подмосковья восстановили дом в Жовтневом районе Мариуполя

Координацию работ осуществляли Минстрой России и правительство Московской области. Ежедневный строительный контроль проводили эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

В результате обследования конструкции стен и перекрытий были признаны аварийными, а инженерные системы — ограниченно работоспособными.

Основные восстановительные мероприятия:

демонтаж поврежденных участков конструкции и их полная замена;

устранение дефектов стен и перекрытий;

замена системы центрального отопления;

полная реконструкция кровли и установка новых оконных блоков;

ремонт фасада здания.

«Восстановление многоквартирного дома на проспекте Ленина в Мариуполе как и многих других пострадавших домов — непростая, но очень важная и ответственная задача для всех участников процесса. Специалисты продемонстрировали высокие показатели, успешно восстановив дом, который теперь соответствует всем современным стандартам комфорта и безопасности. Это не только технический, но и социальный вклад в будущее региона», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.