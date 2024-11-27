Создана самая протяженная народная тропа длиной 757 м в селе Куликово Дмитрова

В Подмосковье по программе «Пешком-2024» определена самая протяженная тропа. Ее длина составляет 757 метров. Такой объект появился благодаря активному участию жителей в голосовании на портале «Добродел», сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году выполнено благоустройство самой длинной народной тропы в селе Куликово. Длина обновленного маршрута составляет 757 метров.



Благодаря активному участию жителей в голосовании на портале «Добродел» в Дмитровском городском округе все больше появляется комфортных пешеходных троп. Целями создания пешеходных пространств является совершенствование пешеходной инфраструктуры. Они появляются в самых нужных, по мнению людей, локациях, соединив между собой важные объекты инфраструктуры.

Такие объекты появились во дворах, а также соединили дворовые территории с социально значимыми объектами, школами, детскими садами, где жители чаще всего «прокладывали» их самостоятельно, тем самым нарушая визуальный облик и целостность зоны зеленых насаждений.

В Подмосковье по программе «Пешком-2024» определена самая протяженная тропа: в рамках ежегодной программы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций, по просьбам жителей Дмитровского городского округа, в этом году выполнено благоустройство самой длинной народной тропы в селе Куликово.

Обновленный маршрут протяженностью 757 метров проходит от дома № 37 до дома № 7 и активно используется местными жителями для доступа к важным социальным объектам, таким как: детский сад «Яблонька»; Куликовская средняя общеобразовательная школа; амбулатория; остановки общественного транспорта. Кроме того, в целях повышения комфорта были установлены новые скамейки. Напомним, всего в этом году на территории Дмитровского городского округа обустроено 24 пешеходные коммуникации: ОПХ Ермолино, ул. Центральная, д. 13; г. Яхрома, ул. Семешинская, д. 1 (СОШ № 3) до д. 54 на ул. Вокзальной (частный сектор); д. Каменка, д. 15; пос. с-за Останкино, д. 35; пос. с-за Останкино, д. 33; пос. с-за Останкино, д. 39; с. Покровское, от д. 8 до д. 26А (ДК); с. Куликово, д. 32, 33, 34; с. Куликово, от д. 33 до остановки о/т; с. Куликово, от д. 5 до Аллеи № 1; с. Куликово, от д. 5 до Аллеи № 2; с. Куликово, от д. 21 до д. 26 (с. Куликово, д. 5, 7, 23, 24); с. Куликово, от д. 37 до д. 7 (Алея); с. Семеновское от СОШ до перехода; с. Семеновское от СОШ до д. 6; п. Новосиньково от угла д. 10 до СОШ № 1; п. Новосиньково от д. 20 к школьной аллее; п. Новосиньково от д. 28 к школьной аллее; д. Ольявидово, тротуар от ул. Центральная, 14 до отделения почты, дом 12; г. Дмитров, ул. Большевистский переулок от д. 12 до д. 14; г. Дмитров, мкр. им. А. М. Маркова 2,4; г. Дмитров, Пионерская улица, 6А до калитки школы № 2. участок 1; г. Дмитров, Пионерская улица, 6А вдоль забора школы № 2. участок 2; г. Дмитров, мкр. им. А. М. Маркова 5, 12а, 16а.

В бюджете Дмитровского городского округа на 2024 год предусмотрено финансирование в объеме 24,3 млн рублей, за счет средств местного бюджета. Всего за период 2022 и 2023 годов в Дмитровском округе обустроено 47 пешеходных коммуникаций, из бюджета направлены средства в общем объеме 37,1 млн рублей, из них за счет средств бюджета Московской области 29,2 млн рублей, местного бюджета 7,9 млн рублей.

«В округе появляется все больше удобных пешеходных дорожек. Они прокладываются в самых востребованных местах, которые выбирают сами жители, и соединяют важные инфраструктурные объекты, связывают дворовые территории с социально значимыми учреждениями — школами и детскими садами. Ранее жители часто прокладывали их самостоятельно, нарушая при этом внешний вид и целостность зеленых насаждений», — пояснил замглавы Дмитровского городского округа Михаил Жуков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.