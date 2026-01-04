Современный газорегуляторный пункт построили на севере Москвы

сегодня в 16:01

На севере столицы появился современный газорегуляторный пункт — ГРП «Лазаревский», он даст возможность нарастить количество подключений, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как рассказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в мегаполисе идет планомерная работа по модернизации ГРП, отвечающих за понижение давления газа до нужных значений и поддержание в заданных параметрах.

«Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект появился в Северном административном округе», — добавил Бирюков.

ГРП «Лазаревский» является ключевым для обеспечения газоснабжения жилых домов столицы и области, промышленных и коммунальных предприятий городских районов Куркино и Молжаниновский, потребителей округа Химки. Его пропускная способность составляет 45 тыс. кубометров в час.

Объект создан из отечественных составляющих на производстве АО «Мосгаз». У оборудования — высокая степень надежности и уменьшенные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности.

Все московские ГРП обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры работы запоров контролируются на регулярной основе из центральной диспетчерской, где можно онлайн управлять газовым хозяйством города.

Работы по модернизации и строительству новых ГРП в мегаполисе позволяют обеспечить качественное газоснабжение и повысить уровень цифровизации всей системы.

