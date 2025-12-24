Сотрудники УТНКР Подмосковья получили благодарности Минстроя России

Сотрудники управления технического надзора капитального ремонта Московской области, работающие в новых регионах России, были отмечены благодарственными письмами министра строительства и ЖКХ РФ, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Генеральный директор управления технического надзора капитального ремонта Московской области Максим Гущин провел рабочую встречу со специалистами, выполняющими задачи в Мариуполе, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев ранее отметил, что работа специалистов стройконтроля часто остается незаметной, но имеет большое значение. Он подчеркнул, что аббревиатура стройнадзора уже известна заказчикам, подрядчикам и в Минстрое России.

Максим Гущин поблагодарил сотрудников за самоотверженность и вручил им благодарственные письма от министра строительства и ЖКХ РФ. По его словам, в управлении работает более 730 специалистов, и их труд регулярно отмечают заказчики и подрядчики.

Особое внимание уделяется восстановлению новых регионов. Более 200 сотрудников управления контролируют ремонтно-восстановительные работы, сопровождая объекты на всех этапах — от обследования до сдачи в эксплуатацию. Специалисты следят за качеством материалов и соответствием проекту, обеспечивая возвращение к мирной жизни тысяч людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.