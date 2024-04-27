Сотрудники Щелковского Водоканала устраняют последствия ливня

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В субботу за считанные минуты улицы Щелкова после ливня превратились в реки. Осадками затоплены проезд, парковка и выходы из подъездов многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Щелковский Водоканал устраняет последствия залпового поступления сточных вод на канализационно-насосные станции. Значительный приток стоков приняла на себя КНС глубокого заложения «Краснознаменская» в центре Щелково. Дежурный персонал обеспечивает контроль за сходом поступивших стоков из приемного отделения.

Канализационная служба содержания сетей и служба содержания сооружений канализации переведена в режим повышенной готовности. Внеплановых отключений систем водоснабжения и водоотведения в Щелково нет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.